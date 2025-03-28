В Рязанской области произошло ДТП с участием мусоровоза
Авария случилась в деревне Кельцы Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись фура и мусоровоз. Дорога частично перекрыта. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП с участием мусоровоза. Об этом 28 марта сообщили в соцсетях.
Авария случилась в деревне Кельцы Рязанского района. Судя по кадрам, столкнулись фура и мусоровоз. Дорога частично перекрыта.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.