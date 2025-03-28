В Рязанской области от укусов клещей пострадали 11 человек

Первое обращение по поводу укуса клеща зарегистрировано 13 марта в Рязани. Уточняется, что в прошлом году первый случай зафиксировали только 30 марта. По состоянию на 27 марта 2025 года за медпомощью обратилось 11 человек, среди которых пятеро — дети. Инфекционных заболеваний, передаваемых клещами, не зарегистрировано.

В Рязанской области от укусов клещей пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Первое обращение по поводу укуса клеща зарегистрировано 13 марта в Рязани. Уточняется, что в прошлом году первый случай зафиксировали только 30 марта.

По состоянию на 27 марта 2025 года за медпомощью обратилось 11 человек, среди которых пятеро — дети.

Инфекционных заболеваний, передаваемых клещами, не зарегистрировано.