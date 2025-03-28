Скончалась сотрудница рязанского ЗАГСа Татьяна Семенченко
Коллектив ЗАГСа выразил соболезнования родным и близким сотрудницы. «Татьяна Павловна была жизнерадостным и жизнелюбивым человеком, всегда позитивна и открыта, с прекрасным чувством юмора, искренне отдавала себя любимой работе, была активным участником общественной жизни, пользовалась большим уважением и авторитетом у коллег, всегда неравнодушна к чужим проблемам и готова прийти на помощь, очень любила свою семью», — говорится в сообщении. Причина смерти не указана.
Скончалась сотрудница рязанского ЗАГСа Татьяна Семенченко. Об этом сообщила пресс-служба управления 27 марта.
Коллектив ЗАГСа выразил соболезнования родным и близким сотрудницы.
«Татьяна Павловна была жизнерадостным и жизнелюбивым человеком, всегда позитивна и открыта, с прекрасным чувством юмора, искренне отдавала себя любимой работе, была активным участником общественной жизни, пользовалась большим уважением и авторитетом у коллег, всегда неравнодушна к чужим проблемам и готова прийти на помощь, очень любила свою семью», — говорится в сообщении.
Причина смерти не указана.
Фото: личная страница Татьяны Семенченко во «ВКонтакте»