Скончалась сотрудница рязанского ЗАГСа Татьяна Семенченко

Коллектив ЗАГСа выразил соболезнования родным и близким сотрудницы. «Татьяна Павловна была жизнерадостным и жизнелюбивым человеком, всегда позитивна и открыта, с прекрасным чувством юмора, искренне отдавала себя любимой работе, была активным участником общественной жизни, пользовалась большим уважением и авторитетом у коллег, всегда неравнодушна к чужим проблемам и готова прийти на помощь, очень любила свою семью», — говорится в сообщении. Причина смерти не указана.