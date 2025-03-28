Российская армия освободила Красное Первое в Харьковской области

Также за последнюю неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и дронами. Потери украинских военных за неделю составили до 10 780 человек. Отмечается, что ВС РФ за прошедшие семь дней освободили пять населенных пунктов. Были сбиты два украинских МиГ-29 и 1160 беспилотников.

Российская армия освободила Красное Первое в Харьковской области. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны.

Также за последнюю неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и дронами. Потери украинских военных за неделю составили до 10 780 человек.

Отмечается, что ВС РФ за прошедшие семь дней освободили пять населенных пунктов. Были сбиты два украинских МиГ-29 и 1160 беспилотников.