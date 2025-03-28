Проект об уголовном наказании за дискредитацию армии одобрен комитетом Госдумы

Комитет рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию армии, призывы к санкциям, а также оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. Документ также предложили рассмотреть на пленарном заседании 2 апреля.