Продавцы Wildberries смогут устанавливать запрет на участие в автоматических акциях
Отмечается, что маркетплейс изменил механизм участия в автоматических акциях. С 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров.
Продавцы Wildberries смогут устанавливать запрет на участие в автоматических акциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС.
Отмечается, что маркетплейс изменил механизм участия в автоматических акциях. С 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров.