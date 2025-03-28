Продавцы Wildberries смогут устанавливать запрет на участие в автоматических акциях

Отмечается, что маркетплейс изменил механизм участия в автоматических акциях. С 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров.

Продавцы Wildberries смогут устанавливать запрет на участие в автоматических акциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС.

Отмечается, что маркетплейс изменил механизм участия в автоматических акциях. С 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров.