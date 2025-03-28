Появились подробности пожара в квартире в центре Рязани

Информация о пожаре поступила 27 марта в 06:07. Загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Горького. На тушение выезжали 15 человек и пять автомобилей. Огнем повреждена квартира. Площадь пожара составила пять квадратных метров.