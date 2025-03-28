Опубликован прогноз погоды на 29 марта в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается дождь. Днем осадков не будет. Также прогнозируют местами туман. Ветер будет восточной четверти, 2-7 м/с.Температура воздуха по области ночью составит -1, +4°С, днем — +9, +14°С.