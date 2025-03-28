Названо число заключивших контракт с Минобороны рязанцев в 2025 году

По его словам, с начала этого года более 700 жителей области заключили контракты на военную службу. Отмечается, что более востребованными специальностями стали командир отделения, снайпер, стрелок, оператор БПЛА.

Названо число заключивших контракт с Минобороны рязанцев в 2025 году. Об этом сообщил начальник областного пункта отбора на службу по контракту Дмитрий Зайцев.

По его словам, с начала этого года более 700 жителей области заключили контракты на военную службу.

Отмечается, что более востребованными специальностями стали командир отделения, снайпер, стрелок, оператор БПЛА.

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