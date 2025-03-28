Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
11°
Сбт, 29
Вск, 30
12°
ЦБ USD 83.83 -0.38 28/03
ЦБ EUR 90.54 -1.46 28/03
Нал. USD 85.60 / 85.00 28/03 13:55
Нал. EUR 93.00 / 93.40 28/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
6 833
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
5 335
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
13 270
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
26 227
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ГРПЗ посвятил в рабочие 20 молодых заводчан

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие».

Мероприятие состоялось в конференц-зале завода. На нем присутствовали руководство предприятия, руководители цехов, наставники, представители Молодежного центра, а также приглашенный почетный гость — заместитель директора по производственной работе и охране труда Рязанского политехнического колледжа Сергей Куланин. Они обратились к молодым кадрам с приветственным словом и пожеланиями успешной работы.

Церемонию посвящения открыл генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

«Сегодня наше торжественное мероприятие посвящено молодежи, которая пришла на завод и начинает здесь свою трудовую деятельность. В этом году ГРПЗ исполняется 107 лет, и благодаря самоотверженному труду нашего коллектива мы являемся одним из ведущих предприятий авиационного приборостроения.

Рабочие — это те люди, без которых невозможно производство нашей продукции. И от того, как вы будете относиться к делу, каких профессиональных высот добьетесь, будет зависеть и ваше благополучие, и дальнейшее процветание ГРПЗ. Ребята, я вам желаю успешно пройти адаптацию и влиться в многотысячный коллектив нашего завода. Доброго пути!», — отметил он, выступая перед молодыми рабочими.

Заместитель директора по производственной работе и охране труда Рязанского политехнического колледжа Сергей Куланин пожелал ребятам творческих успехов, а также карьерного роста и подчеркнул, что вдвойне приятно, что среди них есть выпускники политехнического колледжа.

Традиционно церемония закончилась торжественной клятвой заводчан — беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться, достойно продолжать традиции коллектива, приложить усилия для благополучия и процветания завода. Все они получили памятные адреса и подарки.

«Посвящение в рабочие» проводится на ГРПЗ дважды в год. Мероприятие направлено на популяризацию и повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, формирование корпоративных традиций, направленных на заботу предприятия о человеке труда.