ГРПЗ посвятил в рабочие 20 молодых заводчан

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошла торжественная церемония «Посвящение в рабочие».

Мероприятие состоялось в конференц-зале завода. На нем присутствовали руководство предприятия, руководители цехов, наставники, представители Молодежного центра, а также приглашенный почетный гость — заместитель директора по производственной работе и охране труда Рязанского политехнического колледжа Сергей Куланин. Они обратились к молодым кадрам с приветственным словом и пожеланиями успешной работы.

Церемонию посвящения открыл генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

«Сегодня наше торжественное мероприятие посвящено молодежи, которая пришла на завод и начинает здесь свою трудовую деятельность. В этом году ГРПЗ исполняется 107 лет, и благодаря самоотверженному труду нашего коллектива мы являемся одним из ведущих предприятий авиационного приборостроения.

Рабочие — это те люди, без которых невозможно производство нашей продукции. И от того, как вы будете относиться к делу, каких профессиональных высот добьетесь, будет зависеть и ваше благополучие, и дальнейшее процветание ГРПЗ. Ребята, я вам желаю успешно пройти адаптацию и влиться в многотысячный коллектив нашего завода. Доброго пути!», — отметил он, выступая перед молодыми рабочими.

Заместитель директора по производственной работе и охране труда Рязанского политехнического колледжа Сергей Куланин пожелал ребятам творческих успехов, а также карьерного роста и подчеркнул, что вдвойне приятно, что среди них есть выпускники политехнического колледжа.

Традиционно церемония закончилась торжественной клятвой заводчан — беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться, достойно продолжать традиции коллектива, приложить усилия для благополучия и процветания завода. Все они получили памятные адреса и подарки.

«Посвящение в рабочие» проводится на ГРПЗ дважды в год. Мероприятие направлено на популяризацию и повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, формирование корпоративных традиций, направленных на заботу предприятия о человеке труда.