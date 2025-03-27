В России рекордно подешевел iPhone 14

Отмечается, что в сентябре компания Apple прекратит продажи и производство этой актуальной модели. Средняя стоимость гаджета на данный момент составляет 45-47 тысяч рублей. Летом 2024 года она продавался примерно за 65 тысяч. Речь идет о новых моделях с объемом памяти128 ГБ. Аналитики уточняют, что ценники в разных магазинах могут варьироваться.

В России рекордно подешевел iPhone 14. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.

Отмечается, что в сентябре компания Apple прекратит продажи и производство этой актуальной модели. Средняя стоимость гаджета на данный момент составляет 45-47 тысяч рублей. Летом 2024 года она продавался примерно за 65 тысяч.

Речь идет о новых моделях с объемом памяти128 ГБ. Аналитики уточняют, что ценники в разных магазинах могут варьироваться.