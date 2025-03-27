В России колбаса может подорожать до 20%

На стоимость колбасы могут повлиять изменения в ценах на сырье — мясо, специи, упаковка. Еще один фактор, который следует учитывать, касается политики, отметил эксперт. Экономист заявил, что санкции, изменения в законодательстве и другие политические решения также могут повлиять на рынок продуктов питания. Отмечается, что средняя стоимость колбасы в магазинах варьируется в зависимости от ее вида, качества и региона продажи. Например, вареная колбаса, такая как «Докторская», может стоить от 300 до 900 рублей за килограмм.

В российских магазинах колбаса при потреблении на уровне 2023-2024 годов может подорожать до 20%. Об этом 27 марта сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко.

По его словам, на стоимость колбасы могут повлиять изменения в ценах на сырье — мясо, специи, упаковка. Еще один фактор, который следует учитывать, касается политики, отметил эксперт.

Экономист заявил, что санкции, изменения в законодательстве и другие политические решения также могут повлиять на рынок продуктов питания.

Отмечается, что средняя стоимость колбасы в магазинах варьируется в зависимости от ее вида, качества и региона продажи. Например, вареная колбаса, такая как «Докторская», может стоить от 300 до 900 рублей за килограмм.