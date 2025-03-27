У рязанца обнаружили крупную партию наркотиков

Сотрудники УНК и уголовного розыска обследовали дом 61-летнего жителя Старожиловского района. Правоохранители нашли 16 трехлитровых банок и девять картонных коробок с растительной массой. Экспертиза установила, что внутри была марихуана массой 2 килограмма 412 граммов, части наркосодержащей конопли массой 77 граммов и маковая солома массой шесть граммов. Со слов мужчины, он не первый год увлекался возделыванием наркосодержащего растения, при этом экспериментировал с семенами и удобрениями для увеличения урожайности и повышения концентрации в растениях каннабиноидов. Изготовленную марихуану он употреблял лично. В отношении старожиловца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, а также незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

У рязанца обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом пишет УМВД по региону.

Сотрудники УНК и уголовного розыска обследовали дом 61-летнего жителя Старожиловского района. Правоохранители нашли 16 трехлитровых банок и девять картонных коробок с растительной массой.

Экспертиза установила, что внутри была марихуана массой 2 килограмма 412 граммов, части наркосодержащей конопли массой 77 граммов и маковая солома массой шесть граммов.

Со слов мужчины, он не первый год увлекался возделыванием наркосодержащего растения, при этом экспериментировал с семенами и удобрениями для увеличения урожайности и повышения концентрации в растениях каннабиноидов. Изготовленную марихуану он употреблял лично.

В отношении старожиловца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, а также незаконные приобретение и хранение растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.