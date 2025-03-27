Рязанцев предупредили об отключении отопления и горячей воды

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома № 62 корпус 1 по улице Дзержинского с 9:00 до 17:00 отключат отопление по адресам: улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1;улица Пушкина, дом № 38;улица Стройкова, дом № 11;улица Татарская, дом № 14.В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП ул. Новаторов дом № 1а, с 9:00 до 16:00 отключили горячую воду по адресам: улица Костычева, дома №№ 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1;улица Новаторов, дом №¼.В зону отключения попала детская поликлиника № 6.

Рязанцев предупредили об отключении отопления и горячей воды 27 марта. Соответствующую информацию разместила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.

В связи с заменой участка трубопровода в районе дома № 62 корпус 1 по улице Дзержинского с 9:00 до 17:00 отключат отопление по адресам:

улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1;

улица Пушкина, дом № 38;

улица Стройкова, дом № 11;

улица Татарская, дом № 14.

В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП ул. Новаторов дом № 1а, с 9:00 до 16:00 отключили горячую воду по адресам:

улица Костычева, дома №№ 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1;

улица Новаторов, дом №¼.

В зону отключения попала детская поликлиника № 6.