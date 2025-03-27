Рязанцев предупредили об отключении отопления и горячей воды
В связи с заменой участка трубопровода в районе дома № 62 корпус 1 по улице Дзержинского с 9:00 до 17:00 отключат отопление по адресам: улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1;улица Пушкина, дом № 38;улица Стройкова, дом № 11;улица Татарская, дом № 14.В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП ул. Новаторов дом № 1а, с 9:00 до 16:00 отключили горячую воду по адресам: улица Костычева, дома №№ 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1;улица Новаторов, дом №¼.В зону отключения попала детская поликлиника № 6.
Рязанцев предупредили об отключении отопления и горячей воды 27 марта. Соответствующую информацию разместила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.
В связи с заменой участка трубопровода в районе дома № 62 корпус 1 по улице Дзержинского с 9:00 до 17:00 отключат отопление по адресам:
- улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1;
- улица Пушкина, дом № 38;
- улица Стройкова, дом № 11;
- улица Татарская, дом № 14.
В связи с заменой запорной арматуры на ЦТП ул. Новаторов дом № 1а, с 9:00 до 16:00 отключили горячую воду по адресам:
- улица Костычева, дома №№ 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 10 корпус 1, 10 корпус 2, 12, 12 корпус 1, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1;
- улица Новаторов, дом №¼.
В зону отключения попала детская поликлиника № 6.