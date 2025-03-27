Россия назвала условия для введения моратория на удары в Черном море

Об этом сообщил госсекретарь США Рубио. По его словам, Россия потребовала снятия европейских санкций. Он не уточнил, какие именно ограничения требуется отменить, заметив, что предложение передано «Это условие Москвы для введения моратория на удары в Черном море», — отметил он. Рубио также подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует «переоценки глобальной архитектуры санкций».

Россия назвала условия для введения моратория на удары в Черном море. Об этом сообщил госсекретарь США Рубио, его слова передает URA.RU.

По его словам, Россия потребовала снятия европейских санкций. Он не уточнил, какие именно ограничения требуется отменить, заметив, что предложение передано

«Это условие Москвы для введения моратория на удары в Черном море», — отметил он.

Рубио также подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует «переоценки глобальной архитектуры санкций».