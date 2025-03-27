Росалкогольтабакконтроль предложил продавать самогонные аппараты по паспорту
Также владельцев уже проданного оборудования хотят обязать зарегистрировать его в течение какого-то срока. По закону домашнее самогоноварение в России не запрещено, однако продавать его нельзя.
Росалкогольтабакконтроль предложил продавать самогонные аппараты по паспорту. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Игоря Алешина.
Также владельцев уже проданного оборудования хотят обязать зарегистрировать его в течение какого-то срока.
По закону домашнее самогоноварение в России не запрещено, однако продавать его нельзя.