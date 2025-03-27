Росалкогольтабакконтроль предложил продавать самогонные аппараты по паспорту

Также владельцев уже проданного оборудования хотят обязать зарегистрировать его в течение какого-то срока. По закону домашнее самогоноварение в России не запрещено, однако продавать его нельзя.