Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
10°
Сбт, 29
ЦБ USD 83.83 -0.38 28/03
ЦБ EUR 90.54 -1.46 28/03
Нал. USD 85.25 / 85.00 27/03 18:25
Нал. EUR 93.00 / 93.80 27/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
5 391
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
3 914
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
11 830
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
24 810
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Росалкогольтабакконтроль предложил продавать самогонные аппараты по паспорту
Также владельцев уже проданного оборудования хотят обязать зарегистрировать его в течение какого-то срока. По закону домашнее самогоноварение в России не запрещено, однако продавать его нельзя.

Росалкогольтабакконтроль предложил продавать самогонные аппараты по паспорту. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Игоря Алешина.

Также владельцев уже проданного оборудования хотят обязать зарегистрировать его в течение какого-то срока.

По закону домашнее самогоноварение в России не запрещено, однако продавать его нельзя.