Протоиерей Ткачев: семьи с одним ребенком или без детей — «развратные суслики»

По мнению Андрея Ткачева, семья — это вечная работа, ответственность. Она создается не для удовольствий."[Семья -] это вечный поиск денег, которых вечно не хватает, это вечная попытка помириться с тем, с кем ты поссорился, это вечное переживание о ком-то, кроме себя самого. И эти священные вещи, сплетаясь воедино, составляют семейные ценности, на которых стоит любое государство… А мы, суслики развратные, рожающие по одному человеку или не рожающие и вовсе, и убивающие абортами по 2, 3, 5, 7 детей за жизнь, зачинали 8, родили 1, 8 и их убили, лишаем себя всякого права на счастливое будущее. И люди, которые рожают 7 детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем люди, рожающие 1 и убивающие 8″, — заявил он.

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев назвал семьи с одним ребенком или без детей «развратными сусликами». Об этом он сообщил студентам МГУ, запись беседы священнослужитель опубликовал в Rutube.

По мнению Андрея Ткачева, семья — это вечная работа, ответственность. Она создается не для удовольствий.

«[Семья -] это вечный поиск денег, которых вечно не хватает, это вечная попытка помириться с тем, с кем ты поссорился, это вечное переживание о ком-то, кроме себя самого. И эти священные вещи, сплетаясь воедино, составляют семейные ценности, на которых стоит любое государство…

А мы, суслики развратные, рожающие по одному человеку или не рожающие и вовсе, и убивающие абортами по 2, 3, 5, 7 детей за жизнь, зачинали 8, родили 1, 8 и их убили, лишаем себя всякого права на счастливое будущее. И люди, которые рожают 7 детей за жизнь, имеют право на эту землю больше, чем люди, рожающие 1 и убивающие 8», — заявил он.

Фото: скриншот из Rutube-канала Андрея Ткачева