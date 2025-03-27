Опубликован прогноз погоды на 28 марта в Рязанской области

В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируют туман. Ветер будет южный, 2-7 м/с.Температура воздуха по области ночью составит 0, +5°С, днем — +8, +13°С.