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25 марта 10:00
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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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На Ряжском шоссе в Рязани «Лада» лоб в лоб столкнулась с иномаркой
Авария случилась ночью в среду, 26 марта. Столкнулись две легковушки. После ДТП люди оказались зажаты в автомобилях. Известно, что в отечественной легковушке находился ребенок. «Ребенок жив, люди в „Ладе“ тоже, но зажаты. В иномарке также зажало людей», — отметил очевидец. На месте работали сотрудники МЧС, реанимация, полиция. Официальной информации о пострадавших в ДТП нет.

На Ряжском шоссе «Лада» лоб в лоб столкнулась с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Авария случилась ночью в среду, 26 марта. Столкнулись две легковушки. После ДТП люди оказались зажаты в автомобилях. Известно, что в отечественной легковушке находился ребенок.

«Ребенок жив, люди в „Ладе“ тоже, но зажаты. В иномарке также зажало людей», — отметил очевидец.

На месте работали сотрудники МЧС, реанимация, полиция.

Официальной информации о пострадавших в ДТП нет.