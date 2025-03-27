На Ряжском шоссе в Рязани «Лада» лоб в лоб столкнулась с иномаркой

Авария случилась ночью в среду, 26 марта. Столкнулись две легковушки. После ДТП люди оказались зажаты в автомобилях. Известно, что в отечественной легковушке находился ребенок. «Ребенок жив, люди в „Ладе“ тоже, но зажаты. В иномарке также зажало людей», — отметил очевидец. На месте работали сотрудники МЧС, реанимация, полиция. Официальной информации о пострадавших в ДТП нет.

На Ряжском шоссе «Лада» лоб в лоб столкнулась с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

Авария случилась ночью в среду, 26 марта. Столкнулись две легковушки. После ДТП люди оказались зажаты в автомобилях. Известно, что в отечественной легковушке находился ребенок.

«Ребенок жив, люди в „Ладе“ тоже, но зажаты. В иномарке также зажало людей», — отметил очевидец.

На месте работали сотрудники МЧС, реанимация, полиция.

Официальной информации о пострадавших в ДТП нет.