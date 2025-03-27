Минобороны РФ: ВСУ продолжают атаковать российские объекты энергоинфраструктуры

Вечером в среду, 26 марта, в Брянской области из-за атаки дрона произошло отключение ЛЭП, кроме того, вновь была попытка атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму. Также в четверг утром, 27 марта, в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» выведена из строя трансформаторная подстанция.

ВСУ продолжают атаковать российские объекты энергоинфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вечером в среду, 26 марта, в Брянской области из-за атаки дрона произошло отключение ЛЭП, кроме того, вновь была попытка атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.

Также в четверг утром, 27 марта, в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» выведена из строя трансформаторная подстанция.