МЧС напомнило рязанцам о штрафах за пал травы

По данным министерства, за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Гражданам может грозить взыскание от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч, юрлицам — от 300 до 400 тысяч рублей. Граждан призвали соблюдать правила безопасности.