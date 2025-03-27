Логунов не смог забрать детей у Наталии Кошелевой

Дело рассматривали в суде 26 марта. Напомним, Логунов подал иск на решение минсоцразвития Московской области оставить детей у Наталии Кошелевой. В иске суд отказал. «Девочки продолжают жить с любящими их людьми. Ходят в садик, на развивашки. Живут счастливую жизнь. В любви и заботе», — отметила Шумякина.

Логунов не смог забрать детей у Наталии Кошелевой. Об этом сообщила адвокат Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале.

Дело рассматривали в суде 26 марта. Напомним, Логунов подал иск на решение минсоцразвития Московской области оставить детей у Наталии Кошелевой. В иске суд отказал.

«Девочки продолжают жить с любящими их людьми. Ходят в садик, на развивашки. Живут счастливую жизнь. В любви и заботе», — отметила Шумякина.

Подробнее о деле Александра Логунова можно прочитать в сюжете.