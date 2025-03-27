Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
10°
Сбт, 29
ЦБ USD 84.21 0.02 27/03
ЦБ EUR 92 -0.34 27/03
Нал. USD 86.00 / 85.00 27/03 11:25
Нал. EUR 93.00 / 93.85 27/03 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
4 821
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
25 марта 10:00
3 381
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
11 281
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
24 268
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Логунов не смог забрать детей у Наталии Кошелевой
Дело рассматривали в суде 26 марта. Напомним, Логунов подал иск на решение минсоцразвития Московской области оставить детей у Наталии Кошелевой. В иске суд отказал. «Девочки продолжают жить с любящими их людьми. Ходят в садик, на развивашки. Живут счастливую жизнь. В любви и заботе», — отметила Шумякина.

Логунов не смог забрать детей у Наталии Кошелевой. Об этом сообщила адвокат Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале.

Дело рассматривали в суде 26 марта. Напомним, Логунов подал иск на решение минсоцразвития Московской области оставить детей у Наталии Кошелевой. В иске суд отказал.

«Девочки продолжают жить с любящими их людьми. Ходят в садик, на развивашки. Живут счастливую жизнь. В любви и заботе», — отметила Шумякина.

Подробнее о деле Александра Логунова можно прочитать в сюжете.