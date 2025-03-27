Инфляция в Рязанской области выросла до 10,3%

На показатель повлиял рост цен. Так, подорожало мясо и продукты его переработки. В стоимость товаров производители закладывали свои затраты. Во-первых, по данным регулятора, продолжается борьба за кадры: чтобы удержать сотрудников и привлечь новых, предприятия повышают зарплату. Во-вторых, дороже стала логистика. Логистические траты в значительной степени выросли из-за увеличения цен на бензин. Акцизы на нефтепродукты стали выше. Выросли издержки нефтяных компаний и независимых АЗС. На инфляцию в регионе повлияли и тарифы на содержание и ремонт жилых помещений. В прошлом году плата не менялась, в феврале 2025 года тарифы повысили, что отразилось на общем росте цен. «Пока в регионе инфляция растет. Но Банк России понимает, как развивается экономика, и постоянно анализирует, какие процессы в ней могут происходить в краткосрочной и долгосрочной перспективе. У регулятора достаточно инструментов и рычагов, чтобы в итоге замедлить рост цен и привести инфляцию к цели вблизи 4%. По прогнозу это произойдет в 2026 году», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

В Рязанской области инфляция увеличилась по итогам февраля до 10,3%. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

На показатель повлиял рост цен. Так, подорожало мясо и продукты его переработки. В стоимость товаров производители закладывали свои затраты.

Во-первых, по данным регулятора, продолжается борьба за кадры: чтобы удержать сотрудников и привлечь новых, предприятия повышают зарплату. Во-вторых, дороже стала логистика.

Логистические траты в значительной степени выросли из-за увеличения цен на бензин. Акцизы на нефтепродукты стали выше. Выросли издержки нефтяных компаний и независимых АЗС.

На инфляцию в регионе повлияли и тарифы на содержание и ремонт жилых помещений. В прошлом году плата не менялась. В феврале 2025 года тарифы повысили, что отразилось на общем росте цен.

«Пока в регионе инфляция растет. Но Банк России понимает, как развивается экономика, и постоянно анализирует, какие процессы в ней могут происходить в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

У регулятора достаточно инструментов и рычагов, чтобы в итоге замедлить рост цен и привести инфляцию к цели вблизи 4%. По прогнозу это произойдет в 2026 году», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.