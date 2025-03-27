Фомин: вовлечение людей в постоянный диалог — неотъемлемая часть нашей работы

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин в четверг, 27 марта, принял участие в церемонии открытия региональной конференции «Взаимоотношения между гражданами и властью».Приветствуя участников, спикер регионального парламента напомнил, что в 2024 году завершился первый цикл национальных проектов, сейчас стартовала реализация новых, затрагивающих все сферы жизни.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин в четверг, 27 марта, принял участие в церемонии открытия региональной конференции «Взаимоотношения между гражданами и властью».

Приветствуя участников, спикер регионального парламента напомнил, что в 2024 году завершился первый цикл национальных проектов, сейчас стартовала реализация новых, затрагивающих все сферы жизни.

«Продолжается большая работа над достижением национальных целей. Глава государства не раз подчеркивал, что реальные результаты этой работы должны видеть жители каждого муниципалитета, каждого населенного пункта. Вовлечение людей в постоянный диалог — это неотъемлемая часть нашей работы. И такая работа ведется», — сказал Фомин.

В качестве примера эффективного взаимодействия органов власти и граждан он назвал областную программу поддержки местных инициатив.

«Сегодня программа оказывает огромную помощь в развитии территорий. Обязательно будем ее продолжать. Когда она стартовала, из областного бюджета выделялось около 10 млн рублей на 30 проектов. Видя, какой отклик программа получила у людей, депутаты облдумы ежегодно инициировали увеличение финансирования. На 2025 год на программу заложено уже более 427 млн рублей. Это позволит реализовать 225 проектов. Очень важно, что в Год защитника Отечества и в год 80-летия Великой Победы большое количество инициатив связано с установкой и ремонтом памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, Героям СВО, благоустройством прилегающих к ним территорий, — подчеркнул председатель облдумы.