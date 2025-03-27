Фестивали Comic Con & ИгроМир вернутся в Россию

Мероприятие не проводилось в стране шесть лет. Фестиваль проведут в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» с 12 по 14 декабря: один зал займет ИгроМир, а второй — Comic Con. На нем состоится конкурс косплея и автограф-сессии со специальными гостями. На Аллее Авторов гости и участники смогут встретиться с создателями комиксов, художниками и писателями. Последний раз событие проходило в 2019 году. Возрастное ограничение — 6+.

Фестивали Comic Con & ИгроМир вернутся в Россию. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

Мероприятие не проводилось в стране шесть лет.

Фестиваль проведут в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» с 12 по 14 декабря: один зал займет ИгроМир, а второй — Comic Con. На нем состоится конкурс косплея и автограф-сессии со специальными гостями. На Аллее Авторов гости и участники смогут встретиться с создателями комиксов, художниками и писателями.

Последний раз событие проходило в 2019 году.

Возрастное ограничение — 6+.