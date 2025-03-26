В Рязанской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Пункт проведения экзамена оборудован на базе школы № 13. Для обеспечения открытости и объективности процедуры он оснащен онлайн-видеонаблюдением, средствами подавления сигналов сотовой связи, металлодетекторами, привлечены общественные наблюдатели. Контрольные измерительные материалы доставлены по сети Интернет, бланки и задания распечатаны, а затем отсканированы в аудиториях пункта. Экзамен по русскому языку прошел 25 марта, 28 марта выпускники будут сдавать математику. Результаты огласят не позднее 11 апреля. Основной период ЕГЭ начнется с 23 мая.

В Рязанской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщило региональное минобразования.

Пункт проведения экзамена оборудован на базе школы № 13. Для обеспечения открытости и объективности процедуры он оснащен онлайн-видеонаблюдением, средствами подавления сигналов сотовой связи, металлодетекторами, привлечены общественные наблюдатели. Контрольные измерительные материалы доставлены по сети Интернет, бланки и задания распечатаны, а затем отсканированы в аудиториях пункта.

Экзамен по русскому языку прошел 25 марта, 28 марта выпускники будут сдавать математику. Результаты огласят не позднее 11 апреля.

Основной период ЕГЭ начнется с 23 мая.