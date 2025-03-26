В России хотят создать рабочую группу по развитию системы воспитания

С предложением вступил Владимир Путин. Рабочую группу по вопросам развития системы воспитания хотят создать при администрации президента. Предполагается, что она будет координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти.