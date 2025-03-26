В Пятигорске толпа подростков до смерти избила 20-летнего молодого человека

В Пятигорске толпа подростков до смерти избила 20-летнего молодого человека. Об этом в среду, 26 марта, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Пострадавшему проломили голову, тело изуродовали непристойными надписями. Отмечается, что нападавшие решили, будто он приставал к девочкам.

За несколько минут до убийства юноша успел дозвониться матери. В трубке было слышно, как он умолял не убивать его под смех подростков. Мать прибежала в парк, но было поздно.

Для женщины это вторая трагедия за короткий период. Неделей ранее она похоронила старшего сына, погибшего на СВО.

В убийстве принимала участие большая толпа, но подозреваемый только один — 14-летний школьник. Мать считает, что остальные тоже должны понести наказание.