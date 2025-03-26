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В Госдуме сообщили, кем заменят мобилизованных в случае ротации в зоне СВО
Отмечается, что на замену действующим военнослужащим уйдет подготовленный резерв. Колесник заверил, что потенциальная ротация не ухудшит боеспособность ВС России. Все решения, касающиеся боевых действий, принимаются только тогда, когда это позволяет ситуация.

В Госдуме сообщили, кем заменят мобилизованных в случае ротации в зоне СВО. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на депутата Андрея Колесника.

Отмечается, что на замену действующим военнослужащим уйдет подготовленный резерв.

Колесник заверил, что потенциальная ротация не ухудшит боеспособность ВС России. Все решения, касающиеся боевых действий, принимаются только тогда, когда это позволяет ситуация.