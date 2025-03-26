В Госдуме предложили заменить патенты для мигрантов на вахтовый метод

В Госдуме предложили заменить патенты для мигрантов на вахтовый метод. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его словам, пребывание трудовых мигрантов в стране должно быть ограничено только выполнением конкретной работы, без легализации и льгот. «Надо переходить от патентной системы к вахтовому методу. Суть проста: мигрант приезжает по договору под определенные работы, отрабатывает, получает деньги, уезжает», — отметил Миронов.

В Госдуме предложили заменить патенты для мигрантов на вахтовый метод. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

По его словам, пребывание трудовых мигрантов в стране должно быть ограничено только выполнением конкретной работы, без легализации и льгот.

«Надо переходить от патентной системы к вахтовому методу. Суть проста: мигрант приезжает по договору под определенные работы, отрабатывает, получает деньги, уезжает», — отметил Миронов.