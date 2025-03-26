Рязанка стала участницей вокального шоу «Звезда — 2025»

Отмечается, что «Звезда» — музыкальное состязание, в котором участвуют представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. Сильнейших определит жюри и зрительское голосование. В новом сезоне Рязанскую область представляет Елизавета Миронова. Елизавета занимается вокалом 10 лет, заканчивает Академию Гнесиных. Она планирует исполнить песню «У природы нет плохой погоды» из фильма «Служебный роман».Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 5 апреля.