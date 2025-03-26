Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» рязанские семьи
Отмечается, что указом президента РФ медаль ордена «Родительская слава» нужно вручить Полине и Михаилу Митрохиным, Наталье и Александру Склеминым, Наталии и Максиму Шайхутдиновым.
Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» рязанские семьи. Документ размещен на сайте правовых документов.
Отмечается, что указом президента РФ медаль ордена «Родительская слава» нужно вручить Полине и Михаилу Митрохиным, Наталье и Александру Склеминым, Наталии и Максиму Шайхутдиновым.