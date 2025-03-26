Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» рязанские семьи

Отмечается, что указом президента РФ медаль ордена «Родительская слава» нужно вручить Полине и Михаилу Митрохиным, Наталье и Александру Склеминым, Наталии и Максиму Шайхутдиновым.