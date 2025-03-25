Задержаны две студентки рязанского вуза за сбыт наркотиков в крупном размере

Полицейские вышли на след двух представительниц нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. Девушек задержали на улице Сельских Строителей, когда они хотели сделать закладку. У одной из девушек обнаружили 74 свертка с синтетическими наркотиками массой 76 граммов. Отмечается, что запасы криминального товара 22-летние злоумышленницы хранили в арендованной квартире на улице Татарской. Оперативники изъяли многочисленные свертки с «синтетикой» четырех видов массой более 300 граммов, а также 14 граммов гашиша.

В Рязани полицейские задержали двух 22-летних студенток по подозрению в сбыте оптовых партий наркотиков. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Полицейские вышли на след двух представительниц нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. Девушек задержали на улице Сельских Строителей, когда они хотели сделать закладку. У одной из них обнаружили 74 свертка с синтетическими наркотиками массой 76 граммов.

Отмечается, что запасы криминального товара 22-летние злоумышленницы хранили в арендованной квартире на улице Татарской.

Оперативники изъяли многочисленные свертки с «синтетикой» четырех видов массой более 300 граммов, а также 14 граммов гашиша. Во время поисковых мероприятий на улицах города полицейские обнаружили еще две закладки с наркотиками, которые ранее сделали однокурсницы.

В общей сложности в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли 422 грамма запрещенных веществ.

По предварительной информации полиции, на первом этапе сотрудничества с интернет-магазином сообщницы занимались розничным сбытом.

Через время они стали получать оптовые партии запрещенных веществ, которые по частям распределяли среди дилеров.

Одна из девушек призналась, что на доходы от наркобизнеса мечтала открыть кондитерскую, а вторая — купить премиальный спортивный автомобиль.

Следственное управление УМВД по Рязанской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой).

Им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Девушек заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.