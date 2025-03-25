В Рязанской области зафиксировали наименьшее число заболевших туберкулезом
По данным на 2023 год, количество новых выявленных случаев составило 10,5 на 100 тысяч человек. В целом по России на 100 тысяч жителей приходится около 29 заболевших туберкулезом. Показатель снизился в 3 раза за последние 20 лет. ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким уровнем заболеваемости.
В Рязанской области зафиксировали наименьшее число заболевших туберкулезом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование.
По данным на 2023 год, количество новых выявленных случаев составило 10,5 на 100 тысяч человек.
В целом по России на 100 тысяч жителей приходится около 29 заболевших туберкулезом.
Показатель снизился в 3 раза за последние 20 лет.
ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким уровнем заболеваемости.