В Рязанской области сгорел жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Ермолово Скопинского района. По данным ведомства, огнем поврежден дом. Площадь пожара составила 70 кв. метров. На тушение выезжали восемь человек личного состава и четыре спецмашины. Предварительная причина пожара — электротехническая.
В Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Ермолово Скопинского района.
По данным ведомства, огнем поврежден дом.
Площадь пожара составила 70 кв. метров.
На тушение выезжали восемь человек личного состава и четыре спецмашины.
Предварительная причина пожара — электротехническая.