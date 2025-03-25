В Рязанской области сгорел жилой дом

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 марта, в селе Ермолово Скопинского района. По данным ведомства, огнем поврежден дом. Площадь пожара составила 70 кв. метров. На тушение выезжали восемь человек личного состава и четыре спецмашины. Предварительная причина пожара — электротехническая.