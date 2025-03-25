В России запретили рекламу в Instagram* и Facebook*
Cоответствующий закон приняли в Госдуме. Теперь на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций нельзя будет размещать рекламные сообщения."Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов", — сообщал председатель ГД Вячеслав Володин. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.
В России запретили рекламу в Instagram* и Facebook*. Об этом пишет URA.RU.
Cоответствующий закон приняли в Госдуме.
Теперь на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций нельзя будет размещать рекламные сообщения.
«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — сообщал председатель ГД Вячеслав Володин.
Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.