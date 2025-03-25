В России запретили рекламу в Instagram* и Facebook*

Cоответствующий закон приняли в Госдуме. Теперь на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций нельзя будет размещать рекламные сообщения."Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов", — сообщал председатель ГД Вячеслав Володин. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

В России запретили рекламу в Instagram* и Facebook*. Об этом пишет URA.RU.

Cоответствующий закон приняли в Госдуме.

Теперь на сайтах и платформах экстремистских и нежелательных организаций нельзя будет размещать рекламные сообщения.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — сообщал председатель ГД Вячеслав Володин.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.