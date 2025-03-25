В России VK запустит аналог китайского WeChat

Холдинг VK запустит бета-версию цифровой платформы Max, которая будет включать мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платежную систему. В магазинах приложений появится бета-версия платформы, в которой будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ.