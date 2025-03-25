В подъезде дома в Рязанской области нашли труп

Тело пенсионера без признаков насильственной смерти обнаружили в подъезде многоквартирного дома на улице Ленина в понедельник, 24 марта. Личность умершего установили. Им оказался местный житель 1957 года рождения. Как рассказали изданию соседи, при жизни пенсионер злоупотреблял спиртным. Региональный следком проводит доследственную проверку. Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти.