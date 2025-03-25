В Москве пропала 15-летняя девочка

В Москве пропала 15-летняя девочка. Об этом сообщил SHOT.

Отмечается, что девятиклассница Ева ушла из дома в Рязановском поселении днем 24 марта. Около 17 часов мама попыталась созвониться с ней, но несовершеннолетняя не взяла телефон. Когда женщина приехала домой после работы, дочери дома не оказалось.

При этом, как отметили в публикации, телефон Евы лежал на кухонном столе. Также женщина обнаружила пропажу драгоценностей из шкатулки и ноутбука.

По данным канала, в тот вечер Ева так и не вернулась домой и ее мать обратилась в полицию. Как уточнил SHOT, школьницу ищут правоохранители и волонтеры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего»).

Предварительно, как пишет канал, Ева могла оказаться жертвой мошенников.

Фото: официальный новостной Telegram-канал ГСУ СК России по Москве