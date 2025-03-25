В МЧС сообщили, что в Рыбновском районе горит 15 гектаров сухой травы

Отмечается, что возгорание началось в понедельник, 24 марта, около 20:11.По данным ведомства, общая площадь пожара 15 ГА. На месте работало две единицы спецтехники и четыре человека личного состава. Напомним, ранее появилось видео с места ЧП.