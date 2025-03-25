В Махачкале после взрыва в многоэтажке начался пожар

В Махачкале после взрыва в многоэтажке начался пожар. Об этом во вторник, 25 марта, сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался газ. Хозяйку квартиры госпитализировали с серьезными ожогами. Также пострадал ее сосед — он в состоянии средней тяжести.

Взрывная волна выбила стены и стекла, в том числе в соседнем доме.

Сообщается, что взорвавшееся здание не было введено в эксплуатацию, и в нем никто не должен был жить. Несмотря на это, люди активно заселялись в новые многоэтажки.