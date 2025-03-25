В Дядькове 17-летний подросток на электросамокате попал в ДТП

По предварительной информации, у дома № 4 по улице Н.Н. Булгаковой столкнулись электросамокат Whoosh, на котором ехала 17-летняя девушка, и Kia Sorento. Девушка получила травмы и обращалась за медпомощью. По данному факту проводится проверка.

В Дядькове 17-летний подросток на электросамокате попал в ДТП. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на ГАИ.

По предварительной информации, у дома № 4 по улице Н.Н. Булгаковой столкнулись электросамокат Whoosh, на котором ехала 17-летняя девушка, и Kia Sorento.

Девушка получила травмы и обращалась за медпомощью.

По данному факту проводится проверка.