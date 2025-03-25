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Телефонный мошенник выманил у рязанки 300 тысяч рублей
Жертвой стала 73-летняя жительница Касимовского района. Полицейские выяснили, что через мессенджер женщине позвонил неизвестный и назвал себя «специалистом отдела финансового контроля».Аферист напугал пенсионерку, что ее якобы грозят крупные финансовые неприятности — от ее имени, по поддельной доверенности, злоумышленники пытаются получить в банке кредит. Чтобы этого избежать, сбережения следует немедленно вывести на «безопасные счета».Пенсионерка отправилась в салон сотовой связи и попросила оператора помочь ей с переводом денег. В итоге на два телефонных номера одной из стран Средней Азии были перечислены 292 тысячи рублей. После этого злоумышленник прекратил связь и заблокировал номер, с которого звонил. Возбуждено уголовное дело.

Телефонный мошенник выманил у рязанки 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Жертвой стала 73-летняя жительница Касимовского района.

Полицейские выяснили, что через мессенджер женщине позвонил неизвестный и назвал себя «специалистом отдела финансового контроля».

Аферист напугал пенсионерку, что ее якобы грозят крупные финансовые неприятности — от ее имени, по поддельной доверенности, злоумышленники пытаются получить в банке кредит. Чтобы этого избежать, сбережения следует немедленно вывести на «безопасные счета».

Пенсионерка отправилась в салон сотовой связи и попросила оператора помочь ей с переводом денег.

В итоге на два телефонных номера одной из стран Средней Азии были перечислены 292 тысячи рублей.

После этого злоумышленник прекратил связь и заблокировал номер, с которого звонил.

Возбуждено уголовное дело.