Телефонный мошенник выманил у рязанки 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Жертвой стала 73-летняя жительница Касимовского района.
Полицейские выяснили, что через мессенджер женщине позвонил неизвестный и назвал себя «специалистом отдела финансового контроля».
Аферист напугал пенсионерку, что ее якобы грозят крупные финансовые неприятности — от ее имени, по поддельной доверенности, злоумышленники пытаются получить в банке кредит. Чтобы этого избежать, сбережения следует немедленно вывести на «безопасные счета».
Пенсионерка отправилась в салон сотовой связи и попросила оператора помочь ей с переводом денег.
В итоге на два телефонных номера одной из стран Средней Азии были перечислены 292 тысячи рублей.
После этого злоумышленник прекратил связь и заблокировал номер, с которого звонил.
Возбуждено уголовное дело.