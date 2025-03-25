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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
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Рязанцам пообещали дождь и мокрый снег 26 марта
В регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до 12 м/с.Температура воздуха ночью составит -2, +3°С, днем — +4, +9°С.

Опубликован прогноз погоды на 26 марта в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — дождь. На дорогах будет гололедица.

Ветер прогнозируют южной четверти, до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит -2, +3°С, днем — +4, +9°С.