Рязанцам пообещали дождь и мокрый снег 26 марта
В регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до 12 м/с.Температура воздуха ночью составит -2, +3°С, днем — +4, +9°С.
Опубликован прогноз погоды на 26 марта в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — дождь. На дорогах будет гололедица.
Ветер прогнозируют южной четверти, до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит -2, +3°С, днем — +4, +9°С.