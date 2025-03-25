Рязанцам пообещали дождь и мокрый снег 26 марта

В регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, мокрый снег, днем — дождь. На дорогах будет гололедица. Ветер прогнозируют южной четверти, до 12 м/с.Температура воздуха ночью составит -2, +3°С, днем — +4, +9°С.