Путин сообщил об изучении вопроса ротации военных из зоны СВО

По словам российского президента, Минобороны изучает вопрос ротации военнослужащих, которые первыми ушли на СВО. Владимир Путин подчеркнул, что вопрос ротации стоит остро, о нем не забывают. Однако решение будут принимать исходя из ситуации на земле.