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Путин сообщил об изучении вопроса ротации военных из зоны СВО
По словам российского президента, Минобороны изучает вопрос ротации военнослужащих, которые первыми ушли на СВО. Владимир Путин подчеркнул, что вопрос ротации стоит остро, о нем не забывают. Однако решение будут принимать исходя из ситуации на земле.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Минобороны изучает вопрос ротации военнослужащих, которые первыми ушли на СВО. Его слова передало URA. RU.

Владимир Путин подчеркнул, что вопрос ротации стоит остро, о нем не забывают. Однако решение будут принимать исходя из ситуации на земле.