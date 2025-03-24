Жительницу Кораблина осудят за кражу денег из квартиры знакомой

В ноябре 2024 года 49-летняя местная жительница, находясь в гостях у знакомой, похитила из сумки хозяйки квартиры 11 тыс. рублей. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.

Жительницу Кораблина осудят за кражу денег из квартиры знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года 49-летняя местная жительница, находясь в гостях у знакомой, похитила из сумки хозяйки квартиры 11 тыс. рублей.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кораблинский районный суд для рассмотрения по существу.