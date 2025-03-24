Рязанец потратил 12 тысяч на проститутку, но к нему никто не приехал

20-летний молодой человек просматривал объявления об оказании интимных услуг и на одном из сайтов оставил номер телефона. После этого ему позвонил неизвестный и пообещал направить девушку. Стоимость встречи оценили в 11 тысяч 700 рублей, которые заявитель перевел на продиктованный счет. Однако к заказчику никто не приехал. Молодой человек попытался связаться с «представителем сайта» по номеру, с которого звонили, но он оказался заблокированным. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.