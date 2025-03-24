ВСУ снова попытались прорвать российскую границу в Белгородской области
Отмечается, что ВС России отбросили украинских военных из района Демидовки в Белгородской области, когда те пытались прорваться через населенный пункт в Россию. ВСУ вынуждены отступить обратно — на территорию Сумской области. На этом направлении фронта ситуация так же остается напряженной. Украинская армия перебрасывает туда свои резервы, а армия России ведет огонь по технике и позициям противника, иногда переходит к контрнаступлениям.
ВСУ снова попытались прорвать российскую границу в Белгородской области. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что ВС России отбросили украинских военных из района Демидовки в Белгородской области, когда те пытались прорваться через населенный пункт в Россию.
ВСУ вынуждены отступить обратно — на территорию Сумской области. На этом направлении фронта ситуация так же остается напряженной.
Украинская армия перебрасывает туда свои резервы, а армия России ведет огонь по технике и позициям противника, иногда переходит к контрнаступлениям.