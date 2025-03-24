В Рязанской области вновь заметили северное сияние
Сияние сфотографировали над храмом в селе Новики, расположенном в Спасском районе."Сегодня вновь возможна поимка северного сияния в наших широтах, кто еще не успел поймать — не упустите свой шанс", — отметили в сообщении.
В Рязанской области вновь заметили северное сияние. Кадры опубликовал Telegram-канал RZNASTRO.
Сияние сфотографировали над храмом в селе Новики, расположенном в Спасском районе.
«Сегодня вновь возможна поимка северного сияния в наших широтах, кто еще не успел поймать — не упустите свой шанс», — отметили в сообщении.
Фото: Наталия Андриевская