В Рязанской области вновь заметили северное сияние

Сияние сфотографировали над храмом в селе Новики, расположенном в Спасском районе."Сегодня вновь возможна поимка северного сияния в наших широтах, кто еще не успел поймать — не упустите свой шанс", — отметили в сообщении.