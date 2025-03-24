В России хотят запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак

Предлагается запретить несовершеннолетним выгуливать опасные породы собак без законных представителей. Кроме того, ограничение хотят распространить на людей, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Депутат Госдумы Александр Спиридонов уточнил, что список потенциально опасных пород утверждает правительство."Количество животных, которые там представлены, крайне ограничено. Поэтому, во-первых, мы у правительства просим, чтобы они пересмотрели подход и все-таки добавили туда и другие породы животных, которые могут предоставлять опасность", — сказал он.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил запретить детям и пьяным выгуливать опасные породы собак. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 24 марта.

Как отметили в публикации, предлагается запретить несовершеннолетним выгуливать опасные породы собак без законных представителей. Кроме того, ограничение хотят распространить на людей, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Депутат Госдумы Александр Спиридонов уточнил, что список потенциально опасных пород утверждает правительство.

«Количество животных, которые там представлены, крайне ограничено. Поэтому, во-первых, мы у правительства просим, чтобы они пересмотрели подход и все-таки добавили туда и другие породы животных, которые могут предоставлять опасность», — сказал он.